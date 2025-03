Samuel Chávez regresa a 'En todas las salsas' después de muchos meses sin pisar el plató. En su última visita, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones ' contaba la verdad de su relación con su expareja un mes después de su ruptura y en esta ocasión los tiros van por el mismo camino. El canario da su versión sobre su última conversación con su ex y desvela el motivo real de su llamada a Tania Déniz.

"Ha sido una persona muy importante en mi vida", comienza explicando Samuel Chávez. El creador de contenido asegura que desde que rompieron hay algo que tiene dentro y que no ha podido sacar hasta ahora. "Me acuerdo de ella y siento dolor", exclama el exnovio de la modelo. Al saber que la influencer estaba en Tenerife, el canario no dudó en llamar por teléfono a la joven para decirle algo muy trascendental para él. ¿Qué fue lo que le dijo? ¡Dale al play y descúbrelo!