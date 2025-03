La pareja del concursante de ‘Supervivientes’ tuvo que lidiar con muchos factores tras dar a luz a su pequeño Luca; compaginar su papel como madre con la apertura de su nuevo local, la colocaron en una situación que terminó por sobrepasarla. “Pensaba que lloraba tanto el niño porque no ve veía”, se desahoga la influencer. La valenciana termina haciendo una dura confesión que deja a todas sus compañeras sin palabras: “Llegué a pensar que igual no sabe que soy su madre porque no me ve”.