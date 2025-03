Claudia Martínez debutó por primera vez en televisión como pretendienta de Yera Fontes en el 2017, cuando tenía apenas 20 años. Ya por ese entonces, desveló en su presentación que se dedicaba a la asesoría de imagen. Ahora, Claudia ha aclarado qué era lo que estudiaba y por qué lo dejó. “Empecé psicología y lo dejé”, confiesa la influencer. A pesar de lo que muchos se creen, la catalana no dejó sus estudios de psicología por la televisión. De hecho, después de abandonarla carrera es también hizo el grado superior de protocolo, organización de eventos y asesoría de imagen .

Los motivos por los que dejó psicología van mucho más allá de su comienzo en televisión. “Justo me dieron el trono”, explica y deja claro que fue una coincidencia y no la causa de abandonar su carrera. Tras comenzar su andadura en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Claudia no siguió estudiando y se centró en su carrera televisiva. Posteriormente se inició en la creación de contenido para sus redes sociales. ¡Descubre el motivo real por el que abandonó sus estudios!