Claudia participó en la edición anterior, junto a su pareja y, tras quedar indispuesta, fue expulsada frente a Pedro García Aguado, quien se proclamó ganador del programa. Aún así, ella misma admitía que, si no era expulsada, tampoco podría continuar en el reality, pues horas antes de decir adiós era evacuada por problemas intestinales . Un año más tarde, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que sigue arrastrando algunas complicaciones debido a la dura experiencia.

Sin embargo, a pesar de todo, la influencer ha decidido poner fin a este problema y ha desvelado el motivo por el que se ha visto envuelta en esta situación. Es por este motivo por el que la catalana se está sometiendo a un tratamiento del que ha contado todos los detalles en el plató de 'En todas las salsas'. Los colaboradores no pueden ocultar la sorpresa al respecto, ya que han pasado 10 meses desde que fuera expulsada del programa y no se esperaban que siguiera teniendo secuelas. “Es muy duro” , admite Claudia y explica por qué motivo se le cayó tanto el pelo durante el concurso

A pesar de la dureza extrema del reality, Claudia Martínez afirma que le quedó "una espinita" clavada cuando se fue del concurso. “Yo me puse mala”, recuerda la influencer. Tuvo que ser evacuada por el equipo médico del programa tras sufrir unos fuertes dolores de estómago que le impedían seguir la experiencia. Por tanto, si no hubiera sido expulsada, ella misma admite que era muy probable que tuviera que abandonar. Aunque fue duro, Claudia recuerda la experiencia con mucho cariño y no le importaría volver para vivir ‘Supervivientes’ sin problemas de salud.