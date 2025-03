La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha compartido en Instagram unos vídeos llorando, completamente destrozada

Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar, ha explicado que está así porque su familia ha sufrido una dolorosa pérdida

La madre de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se ha desahogado con sus seguidores

Raquel Salazar no tiene filtros en sus redes sociales, pues son la vía de comunicación que utiliza para estar en contacto con sus seguidores. Es conocida en TikTok por decir todo lo que piensa en los directos y por dar siempre su opinión sin censuras. Sus seguidores la han visto reír, llorar, hablar de alegrías y de penas. Es por eso que la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' no ha dudado ni un momento en comunicarles ella misma la noticia que la ha devastado.

Pese a no poder contener las lágrimas, la madre de Noemí Salazar les ha comunicado a sus seguidores que su querido perro, Toby, ha muerto. "Antes de que os enteréis por otra persona, quiero deciros que esta mañana a las ocho de la mañana mi Toby ha partido, nos ha dejado", han sido las palabras con las que ha comenzado su story, mostrando que lo más importante para ella tras la pérdida de su querida mascota era que sus seguidores se enterasen de su boca.

"No me explico lo que le ha pasado, no estaba malo... Nos han dicho que es un infarto, que a estos perros les suele pasar", ha continuado diciendo la madre de la exconcursante de 'GH VIP', que desconocía que los perritos más pequeños como Toby, que era un yorkshire terrier, tienen una mayor predisposición a sufrir problemas cardíacos.

Además, les ha pedido que no le hagan más preguntas porque esa es toda la información que tiene sobre lo que le ha ocurrido al perrito de su familia: "Por favor os lo pido: no me preguntéis nada porque no hay nada que decir". En estos momentos, se encuentra en pleno duelo y no está preparada para hablar con nadie sobre el tema, aunque sí que ha querido desahogarse con sus seguidores antes de desaparecer de Instagram para continuar con su duelo.