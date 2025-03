" Alquilar una furgoneta son 50 euros y la alquilar todo el día y ellos te la descargan donde tú le digas", le aconsejaba Susana Saborido, quien insiste en que su hermano no vuelve a aparecer en la escena después del tenso momento que vivieron porque está "en el calabozo". " ¿Y si la otra tiene llaves? ", le soltaba Ana Belén refiriéndose a Nadine, la mujer de José Manuel Saborido.

" Nadine me decía 'Susana, por favor, lo estoy viendo por las cámaras, lo va a matar lo va a matar' ", comentaba por conversación telefónica la pareja de Joaquín a la mujer con la que su hermano tuvo una breve relación. "No te preocupes que está aquí la guardia civil , voy a pasar a hablar con ellos ", puntualizaba.

"A mí lo que me duele es la poca vergüenza de cómo estás destruyendo a nuestra familia, yo no he sentido nada ha sido él el que ha vuelto a buscar la m*e*da", le comentaba a Ana Belén Susana Saborido.