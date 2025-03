La modelo curvy no se ha bajado de las pasarelas desde su paso por ‘Supervivientes’, además también es modelo publicitaria para diferentes marcas. Su día a día pasa entre bambalinas, delante de las cámaras, sobre las pasarelas, pero también en el gimnasio. La exconcursante de ‘Supervivientes’, no se salta ni una de sus rutinas deportivas, pues no solo es clave para su trabajo, también para su salud.