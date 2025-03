El concursante de 'La isla de las tentaciones' confiesa todo por lo que ha pasado desde la llegada de su hijo a su vida. "Se me pone la piel de gallina al recordar todo lo que he vivido" , señala el influencer, el cual se rompe al hablar por primera vez de su hijo Luca . "Es la bondad en persona. Es admirable", exclama Tadeo Corrales, que se enternece al hablar de la bonita relación que tiene con su pequeño.

A pesar de su juventud, Tadeo Corrales y la madre de su hijo tomaron la decisión de seguir adelante con el embarazo. El de Utrera cuenta que no fue nada fácil y además todo se complicó al separarse de la que era su pareja cuando el niño tenía 2 años. "He vivido momentos duros", confiesa el concursante de 'La isla de las tentaciones', el cual explica que al principio no pudo disfrutar tanto como le hubiese gustado de Luca. ¡Descubre el motivo!