Lo que no se esperaba Tadeo Corrales era volver a coincidir con Montoya, esta vez en República Dominancia y viviendo una experiencia tan brutal como la de 'La isla de las tentaciones'. El preparador físico se ha pronunciado sobre la increíble sorpresa que fue para él reencontrarse con José Carlos. "Me gustó mucho verlo ahí, no me lo esperaba para nada", ha resaltado el de Utrera con una amplia sonrisa.