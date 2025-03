Una joven a la que el valenciano presentó en mayo de 2024, pero con la que, según Naomi Asensi, ya hablaba antes se que ellos diesen por zanjada su relación sentimental. "Me hace gracia porque van a los mismos sitios y la lleva a la misma casa que fuimos nosotros en Ibiza, es como estar on repeat, así es su vida... pero bueno bien, me alegro, es que ahora me llevo bien con Adrián y me alegro por él", decía en ese momento la ganadora de 'GH DÚO' en el videopodcast de mtmad 'En todas las salsas'.