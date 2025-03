Estas circunstancias les han causado muchos conflictos y Borja se ha sincerado sobre los enfrentamientos que tiene con su pareja y la manera que tiene de gestionarlos. “Salta muy rápido, me martiriza por tonterías que no logro entender”, asegura dolido el valenciano. El influencer defiende que es “una persona muy alegre” y que esta situación se le está haciendo cuesta arriba. “A veces me pregunto si me merece la pena”, se confiesa con la psicóloga durante su terapia.