Edi, que ya le ha presentado a Violeta a su hijo , se sincera como nunca para hablar de las infidelidades en las relaciones y confesar que él sí ha sido infiel. “Mis fallos me sirven para ser mejor persona”, reconoce el gallego. Edi tiene claro que ser desleal a tu pareja está mal, sin embargo, admite que lo ha hecho en diversas ocasiones . “No hagas lo que quieres que te hagan a ti”, admite.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ reconoce que se ha dado cuenta con el tiempo del daño que puede hacer al ser infiel . De hecho, se ha hecho un tatuaje que le recuerda siempre comportarse con sus parejas como le gustaría que se portaran con él. “Eso no se debe hacer”, dice admitiendo sus errores. Además, reconoce que él sería el primero en dejar una relación si la otra persona le es infiel, tiene claro que no perdonaría nunca una deslealtad .

Violeta Crespo ha querido también dar su opinión sobre las infidelidades dentro de una pareja. La toledana explica que antes de estar con Edi, solo ha tenido una relación seria que duró tres años. Hasta donde ella sabe, su expareja no le fue nunca infiel. Al hablar de ella, reconoce que se ha fijado en otros chicos en algunas ocasiones estando en pareja . “Me ha pasado que he estado conociendo a chicos y venir otra persona y llamarme la atención”, admite siendo lo más honesta posible.

Aún así, defiende que nunca ha sido infiel y nunca lo sería pues cuando lo tiene todo con una persona “no buscas fuera”. A pesar de que Edi ha admitido haber sido infiel a sus exparejas, la toledana pone la mano en el fuego por su chico. Ambos comentan lo normalizado que está a día de hoy las deslealtades dentro de una relación y aseguran que jamás lo harían. Además, la pareja ha hablado de sus límites a la hora de perdonar o no al otro. Los novios tienen claro que no haría falta llegar al beso para que lo considerasen infidelidad. ¡No te pierdas nada dándole like al video!