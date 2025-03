"Estoy encantadísima, porque cuando yo empecé en esto con veintitantos me decían que las actrices cuando cumplían los 39-40 años desaparecían. Pero aquí estoy, y no solo no ha pasado eso, sino que me están llegando los personajes más divertidos y más arriesgados de mi carrera ahora. Son papeles muy distintos, de mujeres muy diferentes y muy ricas en muchos sentidos, y estoy muy contenta, y sorprendida a la vez con todo lo que me está pasando", comentó la actriz en una entrevista para 'eldiario.es'.