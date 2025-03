Tania Déniz y Albert Barranco comenzaron su relación a finales de 2022 y tras unos intensos meses de noviazgo, decidieron seguir por caminos separados. La ruptura fue muy polémica, pues Tania acusó a Barranco de haberle sido infiel . Con la rabia que toda esta situación le provocó, la influencer le escribió una canción al exconcursante de ‘Supervivientes’. Con frases como: “Yo por ti estaba loquita pero empecé a oler a caquita” o “Aún me debes la fianza del piso” , Tania cargaba duramente contra él.

“Es un espectáculo”, asegura Barranco. El influencer cuenta cómo se enteró de que Tania le había escrito una canción y reconoce que al principio no se lo creyó. “Me pasaron una foto y pensé que era Photoshop” , admite. El exsuperviviente se defiende de las acusaciones que Tania hizo en la canción y asegura que es solo su versión de cómo sucedió todo . “Explica toda su versión de la historia”, señala. Es por ello que se atreve a hablar, por primera vez, de lo que sucedió entre ellos para que acabaran tan mal.

La presentadora del videopodcast, Vai 'Between my clothes', no había escuchado nunca la canción de Tania Déniz. Cuando los colaboradores se la ponen, Samu Chávez agacha la cabeza, se tapa la cara y da su opinión al respecto. “Me da vergüenza”, asegura el que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Por una vez, Barranco parece estar de acuerdo con el canario.