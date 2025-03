Aunque han tenido momentos de distanciamiento, para Tania es muy importante que Ana y su novio se lleven bien, además, es la primera amiga que le presenta a Carlos y está emocionada. “Yo voy a darle nota, a ver si pasa la prueba”, comenta Ana entre risas. La murciana no ha visto nunca Vitoria y tiene ganas no solo de conocer al futbolista, sino también de ver la ciudad. “La ciudad es muy tranquila, me gusta”, comenta Ana. Tania está de acuerdo, le encanta estar en Vitoria y más en días como ese, en el que su novio tiene partido.