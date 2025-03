Después de salir a la luz la polémica llamada de Samuel Chávez a su expareja durante el Carnaval de Gran Canaria, el creador de contenido ha sido invitado al programa para aclarar el motivo por el que llamó a la influencer . Lo que no se esperaba el exnovio de Tania Déniz es que se iba a reencontrar con el que fuera concursante de 'Supervivientes ', con el que coincidió hace justo dos años en la celebración de los Carnavales .

"Siempre tuve el pequeño pique con él por nuestra ex" , comienza explicando el de Barcelona. Albert Barranco confiesa el motivo por el que comenzó a criticar a Samuel Chávez y recuerda el origen por el que surgió su enemistad. Según el exconcursante de 'Supervivientes', el canario fue el que inició dicha guerra entre ambos, en la cual volaron cuchillos a través de las redes sociales.

"Sentía que lo hacía por cómo es Tania con la gente, si le pasa algo y no la defiendes te dice algo", señala Samuel Chávez, el cual cree que el de Barcelona se vio arrastrado por su ex y por ello comenzó a criticarle. ¿Será esto cierto? ¡Descubre la respuesta de Albert Barranco! Además, no te puedes perder todo lo que tienen que decir los dos exnovios de Tania Déniz sobre sus sentimientos hacia ella.