El aspecto actual de Bronson Pinchot, el icónico Balki de 'Primos lejanos', a los 65 años

Tras finalizar la serie el actor Bronson Pinchot, nunca ha vuelto a protagonizar una película o serie , pero sí ha mantenido su carrera constante en el mundo del entretenimiento, pues ha particiado en series y películas . Además el actor también ha trabajado doblando personajes de ficción audiolibros y anuncios publicitarios. Sigue siendo una figura relevante en la industria del cine, la comunicación y la publicidad. En 2021 aseguraba en el medio Page Six que "Hollywood es como el vestíbulo. El verdadero edificio en el que quieres entrar es contar historias y guiar las emociones de las personas. Hollywood no es eso, Hollywood es el vestíbulo por el que hay que pasar. Es la parte deslumbrante por la que tienes que pasar".

Tras terminar la seria que le llevo al estrellato durante ocho temporadas y su mítico “Primo Lari” y “Pues claro que sí, no seas ridículo” tuvo un par de apariciones en el mundo del cine. No obstante, lo suyo eran las series, y aunque la mayor parte fueron cameos, ha participado en series como ‘Meego’.En 2008 que volvió a tener un papel recurrente, en ‘The Young and the Restless’, un culebrón norteamericano en el que daba vida a de Patrick Dalton en 6 episodios, de los casi 3000 que cuenta la telenovela.