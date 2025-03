Isa Pantoja ha dejado sin palabras a sus seguidores al revelar los kilos que ha engordado en el sexto mes de embarazo . La hija de Isabel Pantoja ha compartido un vídeo en sus redes en el que explica todo lo que come en un día , desde el desayuno, pasando por el almuerzo, la comida y la merienda, hasta la cena. La influencer, colaboradora de televisión y exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido comentarios sobre su peso y ha abierto el debate en sus redes.

La creadora de contenido está muy feliz. Ya no solo porque le queda poco tiempo para ver la carita de su bebé, que será un varón (para el que todavía no han elegido nombre), sino porque en sus últimas pruebas médicas le dieron una muy buena noticia . Después de sufrir diabetes gestacional en su primer embarazo y el positivo en la primera curva del azúcar , coincidiendo con el primer trimestre, la colaboradora de 'Vamos a Ver' se esperaba lo peor.

Pero, después de empezar a cuidar su alimentación , Isa Pantoja ha conseguido 'librarse' de esta pesadilla. "26 semanas y negativo en diabetes gestacional, que tanto miedo me daba", ha contado a través de TikTok, donde ha compartido este vídeo que ha generado tantísima polémica . En él, la prima de Anabel Pantoja revela los kilos que ha engordado y explica qué es lo que come en su día a día.

Con esta dieta y haciendo deporte de manera regular, la hija de Isabel Pantoja ha conseguido mantenerse en forma durante el embarazo. De ahí que solo haya engordado 3 kilos y medio. Un dato que ha sorprendido mucho a sus seguidores. "¿En lo que llevas de embarazo solo has subido 3,5 kilos?" o "qué suerte", le comentan. Luego están los que se asombran con "lo bien que se alimenta" o "la alimentación tan sana que está siguiendo". Otros, se preocupan por ella: "Come bien, por ti y por tu bebé", "cuídate, Isa", "yo comía de todo", "no deberías tomar café, aunque sea descafeinado", "ten cuidado con el atún, por el mercurio... dicen que dos latas máximo a la semana".