La exconcursante de 'GH VIP' ha hablado de cómo ha vivido con un agujero en la tripa tras su abdominoplastia

La que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' tuvo un problema en el postoperatorio: la impactante imagen del agujero que tenía en la cicatriz

Noemí Salazar pasa por quirófano para extirpar sus glándulas mamarias y explica el motivo: "Podía tener graves consecuencias"

Noemí Salazar ha reunido fuerzas para hablar y mostrar algo que le ha preocupado durante varios meses. Hace un año, la que fuera concursante de 'GH VIP' se sometía a una abdominoplastia y liposucción. Una operación que la obligó a entrar poco después al quirófano por complicaciones. En aquel momento, la integrante de 'Los Gipsy Kings' contaba que su cicatriz estaba abierta y así, con un agujero es como ha tenido que convivir con ella. Una situación muy difícil que ha mostrado abiertamente y de la que ahora ha contado con detalles la traumática historia.

Aunque esta era una operación que la influencer deseaba -como la doble mastectomía que también tenía riesgos- , la mamá de Mimi y Antoñito deseaba hacerse una abdominoplastia para corregir un problema de diástasis que sufría. Una intervención en la que por no hacer bien el postoperatorio ha arrastrado importantes consecuencias que ahora ha enseñado. "He tenido un agujero así en mi tripa y eso no cerraba ni para atrás".

Al parecer, Noemí Salazar se precipitó en dar pasos y no guardar bien el reposo recomendado, tal como ella misma ha confesado. "Me hice la abdominoplastia y liposucción en Valencia y entonces me vine a Madrid. Error mío de venirme tan pronto porque me vine con los drenajes", ha confesado acerca de la decisión que tomó y que le ha traído posteriores consecuencias. A raíz de esto, la exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que convivir con un agujero, que es algo delicado tras este tipo de cirugías.

A esa precipitación suya por hacer vida normal lo antes posible, Noemí Salazar también ha lamentado lo que vivió después con la especialista que le recomendaron. "Ella me quitó el drenaje, pero me lo arrancó. ¿Qué pasó? Ese agujero se me empezó a abrir por el drenaje". La influencer ha explicado que todo esto fue muy duro, que vivía con miedo a una infección y que al hacer los masajes drenantes y ella acumular mucho líquido, eso hacía más grande este agujero.

"Yo tenía que ir todos los días a hacerme los masajes y que me lo drenaran. ¿Qué pasó? Que ella me lo drenaba hacia adelante. Me mandaba todos los líquidos hacia la cicatriz. ¿Qué pasa? Una cicatriz, más líquido, se abre", ha explicado. El recuerdo de todo aquello es algo que describe como "una situación difícil", "un destrozo" que ha querido compartir ahora con sus seguidores sin filtros.