Noemí Salazar ha pasado por quirófano para extirpar sus dos glándulas mamarias. La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' ha explicado el motivo por el que ha tenido que someterse a esta operación y ha contado que, en caso de no ser intervenida, podía tener "graves consecuencias". La exconcursante de 'GH VIP' ha publicado en sus redes un vídeo contando con todo lujo de detalles su problema y cómo se encuentra tras la doble mastectomía.

Lleva algún tiempo completamente desaparecida, sin publicar el contenido al que acostumbra a través de su perfil oficial de Instagram. Además, había algunos detalles que sus seguidores no habían dejado pasar desapercibidos, como el hecho de que se había quitado las manicura impoluta que siempre lleva - algo necesario para su paso por quirófano-.

Ahora, Noemí Salazar ha dado las explicaciones pertinentes. La influencer, madre de Mimi y Antoñito, ha tenido que someterse a una operación para que le extirpen las dos dos glándulas mamarias. "Cuando me dijeron que tenían que quitarme el pecho, me asusté un montón", ha reconocido la que fuera concursante de 'GH VIP' e integrante de 'Los Gipsy Kings', a la que los médicos recomendaron que, para su problema, lo mejor era someterse a esta mastectomía.

Tal y como ha explicado, es la tercera vez que pasa por quirófano por algo relacionado con el pecho. Y es que Noemí Salazar sufre gigantomastia, una afección poco frecuente que se caracteriza por el crecimiento excesivo de los senos, llegando a ser, en algunos casos, discapacitante. En es el caso de la creadora de contenido, a los que varios profesionales le han recomendado quitarse los dos pechos para erradicar el problema.

"No me deja de crecer la glándula mamaria. En total, entre las tres operaciones de pecho, me han quitado 6kg de glándula mamaria. Ahora me estaba empezando a crecer hacia la axila y eso me podía generar graves consecuencias en un futuro. No solo me iba a seguir creciendo, sino que podía tener consecuencias más graves", ha contado la influencer.

A pesar del miedo que se apoderó de ella en el momento en el que se enteró que tenía que someterse a esta mastectomía, Noemí Salazar supo que era lo mejor para ella. "Tras mucho pensarlo, me atreví. Quería que fuese la última vez que pasaba por quirófano por este problema y así me lo aseguraron. Entendí que es lo mejor para mí si la glándula no deja de crecer...", ha señalado la que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH VIP', que ha explicado en qué punto se encuentra ahora tras la cirugía.