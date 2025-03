Nagore Robles recuerda lo mal que lo pasó durante su relación con Nagore

La presentadora de 'Supervivientes' y 'LIDLT habla de los altos niveles de exposición a los que tuvo que enfrentarse y cómo ha aprendido a gestionar sus relaciones como personaje público

Sandra Barneda habla de los retos de las relaciones actuales tras su ruptura con Nagore Robles

Sandra Barneda reflexiona sobre el amor y sobre lo que ha aprendido a raíz de su relación con Nagore Robles. La presentadora de 'Supervivientes' estuvo saliendo con la exconcursante de 'GH' durante más de cinco años; una historia de amor mediática que sus fans idealizaron y acabaron convirtiendo en un icono del mundo LGTB.

Su ruptura fue vista y vivida como una absoluta pérdida. Algunos aseguraron incluso que a partir de ese momento habían dejado de creer en el amor. Pero la vida siguió tanto para la una como para la otra, que ahora son felices junto a sus respectivas parejas.

Sandra Barneda y Nagore Robles eran conscientes de lo que su relación generaba. Por su relevancia en el mundo de la televisión y el entretenimiento, el nivel de exposición que tenían era máximo. Una realidad de la que la presentadora de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en hablar abiertamente.

Reconociendo incluso que ese nivel de exposición le hizo pasar por malos momentos. "Yo tuve una relación muy mediática, que fue con Nagore. No estaba acostumbrada, entonces lo pasé mal por ese punto de estar tan expuestas. No me gustaba", reconoce a Laura Escanes en su podcast 'Entre el cielo y las nubes'.

Gracias a aquello aprendió mucho. Y supo que era posible separar al personaje público de su vida sentimental y privada. La catalana, que mantiene desde hace un par de años una relación muchísimo más discreta con la bailarina holandesa Pascalle Paerel, ha reflexionado mucho sobre cómo gestionar todo esto.

Iniciar una nueva relación sentimental con alguien que no tiene nada que ver con los medios no fue fácil para ella. Sandra no paraba de pensar en cómo esa exposición que podría afectar a su nueva pareja. Tampoco en si ella misma sería capaz de afrontar una crisis o una posible ruptura de forma mediática tras animarse a hacer pública su relación.

Tras una larga reflexión, llegó a la conclusión de que la única manera que tenía era "fluir". Y eso es precisamente lo que se encuentra haciendo en estos momentos. "Fluyo. Hago vida muy normal. La llevo a cenas, hemos estado en presentaciones...", dice mientras habla de la manera en la que afronta su relación con Pascalle.