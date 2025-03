Y revela cuál fue el ''colofón'' para ella : ''Whoopi Goldberg desde 'The view', que es uno de mis programas favoritos, decir 'Tentation Island from Spain', dije 'bueno ya está, nos hemos coronado''.

La presentadora confiesa durante su entrevista qué le ha enseñado el reality: ''Este programa me ha enseñado mucho, y una de las cosas que he descubierto es que soy mucho más pro amor de lo que pensaba. Para mi el amor es uno de los valores más importantes de esta vida ¿Quién no ha hecho locuras por amor? ¿Quién no se ha equivocado por amor? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿A quién no le han hecho pu***** por amor?''.