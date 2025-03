Eva Zaldívar, la exmujer de Pepe Navarro y madre de sus dos primeros hijos, no se había pronunciado nunca hasta ahora. "Es volver a algo que no tiene solución y de nuevo sale por quien sale. No va a tener fin esta historia y no sabemos hasta cuándo", estas son las primeras declaraciones que le ha dado a la colaboradora de 'Tardear'. "Mis tres hijos y yo pasamos de este tema y es algo que me produce muchísimo dolor de cabeza, ya no quiero saber nada de esta historia. Lo que se tenga que arreglar, que se arreglen entre ellos", confiesa Eva Zaldívar a Leticia Requejo.