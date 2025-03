Tessa Romero cuenta que todo esto sucedió hace unos años. Ella llevaba un tiempo encontrándose mal pero cuándo acudía al médico para ver qué es lo que estaba sucediendo, los facultativos le decían que no sabían exactamente qué es lo que tenía ya que los síntomas no se correspondían con una enfermedad exactamente. "Finalmente me dijeron que no tenía ninguna cura porque, como no sabían cuál era el origen de la enfermedad, no podían aplicar ninguna terapia", señala.