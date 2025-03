El íntimo amigo de la televisiva, Chema Martín, ha detallado en 'Tardear' la cantidad millonaria a la que está a la venta la vivienda. "Ana no tiene prisa de venderla pero sí intención porque esa casa es muy cara de mantener", ha relatado. La casa está valorada en 1,3 millones de euros, según la información del entrevistado. "No se ha vendido y de momento no se va a vender", añade. El motivo por el que aún no se ha producido el traspaso está bien en la ausencia de interesados en adquirir el inmueble.