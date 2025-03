Recordemos que Bueno cargó contra el futbolista por supuestas infidelidades que supo al tiempo de estar junto a él. Peleteiro niega rotundamente que le fuese infiel a su ex. "No hubo infidelidades, me pilló tonteando con la directora de mi empresa aunque la relación ya estaba rota", ha confesado al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.