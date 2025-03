El actor neozelandés, Clive Revill , que prestó su voz original al Emperador Palpatine en 'Star Wars: El Imperio Contraataca' (1980), ha muerto a los 94 años . Su hija, Kate Revill , confirmó a ' The Hollywood Reporter ' que el actor murió el 11 de marzo en una residencia de cuidados en Sherman Oaks, Los Ángeles, tras una lucha contra la demencia.

Nacido el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda, Clive Selsby Revill creció en una familia humilde: su madre era ama de casa y cantante de ópera, y su padre, carpintero. Su destino parecía estar lejos de los escenarios, pues trabajaba como actuario en un banco cuando, en un encuentro fortuito, Laurence Olivier y Vivien Leigh , de gira por Nueva Zelanda, lo animaron a estudiar interpretación en la Old Vic Theatre School de Bristol, Reino Unido.

Revill, decidido a cambiar su vida, logró reunir el dinero para viajar a Inglaterra en 1950. Pero los comienzos no fueron fáciles. En una entrevista de 2017 recordó sus dudas iniciales: “Pensé: ‘No puedo hacerlo. No puedo encontrarlo dentro de mí’. Pero una profesora me dijo: ‘Si encuentras la verdad dentro de ti, nunca la pierdas, porque es más que un anillo en un dedo, es la esencia de tu vida y tu espíritu'”.