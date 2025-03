Recién aterrizado en Madrid, Colate Vallejo-Nágera no ha querido faltar a una cita importante que ha compartido junto a su hermana Samantha y su madre, en el día en que esta cumplía años. El exconcursante de ' Supervivientes ' ha estado en la gala Fundación Soñar Despierto a favor de la infancia tutelada y ha confesado cuando le han preguntado que él en un momento dado habría valorado la opción de adoptar un niño .

Así lo ha afirmado el empresario, además de algunos de los pasos que dio en aquel momento y que ahora ha recordado. Colate ha reconocido que los niños no tendrían que sufrir ni pasar por determinadas situaciones de vulnerabilidad. Él siente debilidad por ellos y, en concreto, por su hijo Andrea Nicolás, que pronto cumplirá 15 años .

El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacer algunas aclaraciones respecto a este tema y ha revelado que se planteó la idea de adoptar . "Una vez me hicieron una especie de test de paternidad y como que daba la nota", ha confesado, aunque no se animó a seguir avanzando en el proceso.

La principal razón de esto y de lo que le mueve en casi todos los aspectos de su vida es su hijo Andrea Nicolás. "Tengo ya un niño que bastante trabajo me está costando. Para mí es algo complicado y es mejor que me centre en lo que tengo", ha recalcado sobre su decisión y el mediático conflicto que mantiene con su ex Paulina Rubio por la custodia de su hijo.