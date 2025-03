Maica Benedicto viene pisando fuerte en su primer video de mtmad. Tras su ajustadísima final contra Marieta , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no ha querido alejarse de sus seguidores y estrena ‘Obvio microbio’, donde asegura responder a todos sus 'haters'. Tras hacer un balance de su paso por ‘GH DUO’, la influencer estalla contra Violeta Crespo y Edi Insua . Además, la murciana les manda un contundente mensaje , en el cual acusa a la pareja de estar obsesionada con ella.

La relación entre Edi Insua y Maica no ha sido nunca muy buena. El gallego la acusó en varias ocasiones de fingir sus fobias y utilizó su poder de ‘expulsión fulminante’ para echarla de la casa . Sin embargo, el público la salvó y la convivencia entre ellos empeoró. Tras el regreso de Maica de ‘GH DÚO’, la influencer ha visto que tanto Edi como Violeta han hablado de ella y ha estallado contra la pareja. “No tienen vida, pasad página, que sois mi fan número 1” , les dice tajante.

Maica no ha perdido la oportunidad de opinar sobre la relación de Edi y Violeta. “Me parece una relación superficial e incoherente”, admite la influencer. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ está convencida de que la relación está basada en el físico y que no tienen ninguna conversación interesante. “Ibas de que no criticáis, y luego erais los más criticones”, asegura la de Murcia. ¡Descubre todo lo que piensa!