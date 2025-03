Marieta emprendía rumbo hacia la casa más famosa de Guadalix de la Sierra más emocionada y nerviosa que nunca . En ningún momento pensó que podía volver a su hogar con Suso Álvarez cargada con el maletín de la victoria. Sin embargo, los momentos de euforia le han durado poco, puesto que nada más terminar 'GH DÚO' le llegó un aluvión de críticas. Ahora, Marieta contesta tajante a todos aquellos que no la consideran justa ganadora . “Ha sido de las más criticadas”, comienza explicando la influencer.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ repasa su concurso y se sincera sobre por qué considera que se merecía ganar el reality. “He sido yo misma, he actuado como actuó en mi casa” , admite la de Elche, la cual carga contra aquellos que la han tachado de vaga. La influencer defiende que ha sido real en todo momento, y que eso es lo que le ha molestado a la gente.

Aunque feliz por su victoria y por estar en casa con Suso Álvarez y sus dos perritos, Marieta se muestra decepcionada con toda la situación. “Creo que a mucha gente le falta ser más sensible y empática”, reconoce. La exconcursante de ‘Supervivientes’ admite que ha recibido muchas faltas de respeto hacia ella y su familia, algo que no está dispuesta a tolerarlo. “Hay gente que no lleva bien perder”, declara de forma tajante la creadora de contenido.