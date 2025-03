Los seguidores de la murciana se preguntan si Maica Benedicto y Óscar Landa mantienen el contacto después de haber hecho las paces en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra . "He solucionado todas nuestras perezas", comienza explicando la creadora de contenido. Tras haber perdonado la gran decepción que sufrió por parte del exgran hermano, la joven de 25 años explica si siguen siendo amigos fuera del concurso o si, por el contrario, su relación se ha quedado en el reality.

Del mismo modo que habla de su relación actual, Maica Benedicto recuerda lo que ha sufrido durante su amistad con Óscar Landa. A pesar de haber dejado atrás todo el dolor, la de Murcia sigue mostrándose dolida al hablar de todo lo que pasó entre ellos durante su participación en 'Gran Hermano'. "Deposité toda mi confianza y que él no me tuviera en cuenta y se riera para mí, me trastornó dentro de la casa", explica la joven.