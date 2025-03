Pero Jedet, por su parte, no habla en ningún momento de que la pelea venga derivada de un conflicto amoroso. "No ha habido nunca una tercera persona y me dice que se arrepiente de la 'niñatada' del vestido", dice la actriz, citado por Iván García. Eso sí, las dos tienen claro que no quieren tener ningún tipo de distancia y que desean llevarse bien. "Ni una ni otra quieren malos rollos", comparten los periodistas del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco.