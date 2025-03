"Me hablan de relación de pareja fría y que no saben que va a pasar el día de mañana", desvela la colaboradora del programa. En mitad del caso, Alves llegó a dar hasta tres versiones de los hechos que sucedieron en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 31 de diciembre de 2022. En una de esas declaraciones llegó a decir que no había contado toda la "verdad" de los hechos porque le había sido infiel a su pareja.