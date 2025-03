Después de activar el protocolo de abandono en ' Supervivientes ' y de abrir su corazón a la audiencia en el puente de las emociones , Terelu se embarcó en un avión de vuelta a España. No sin antes verse en el mítico espejo para observar con sus propios ojos su nueva figura después de 18 días de concurso.

La gente no puede evitar comparar el paso por el reality de la mayor de las Campos con Carmen Borrego, incluido quién de las dos perdió más peso durante la aventura en Honduras. Por eso, Kike Quintana le ha preguntado en 'Tardear' directamente a la colaboradora de Telecinco y ésta ha contestado con un audio que no ha dejado indiferente a nadie.