La modelo tuvo la gran fortuna de nacer en el seno de una familia de mentalidad abierta que siempre la apoyó. A los diez años ya participaba en pasarelas flamencas y vestía en la calle como la niña que era. “A mí mi familia me dejó fluir, nunca me cortó alas y siempre me dejó ser yo misma”, cuenta con orgullo. Sin embargo, cuenta que en su localidad le costó que aceptaran su realidad, aunque ella desoía las críticas. "Fui muy criticada, me merezco una plaza allí por las horas de aburrimiento que les quitaba a mis vecinos", dijo en un podcast.