Este martes 1 de abril, la revista 'Lecturas' analizaba las contradicciones en la historia de Ana Obregón y la pequeña Ana Sandra. La bióloga se convirtió en madre-abuela a los 68 años gracias al esperma que su hijo Aless depositó en un banco antes de someterse a un tratamiento muy agresivo de quimioterapia que podía afectar a su fertilidad, una medida habitual en estos casos. Lo que no es tan habitual es que sea la madre la que utiliza dicho material genético.

Ante estas especulaciones, Ana Obregón ha reaccionado y ha dejado claro que tiene prueba s: "Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta".

Por último, el colaborador de 'TardeAR' añade: "Hay una asociación publica de reproducción asistida que supervisa todos estos movimientos. Por lo que según la ley española no se puede coger ni trasladarlo a Estados Unidos…esto además, es una ‘super operación’ porque se lleva criogenizado en unas condiciones muy especiales"

"Ana Obregón ha hablado de un testamento que una persona puede firmar a viva voz en el lecho de muerte, pero es que esto no existe. Esto no sirve ante ley, una clínica no puede moverlo sin la petición por escrito y ante un notario", detalla.