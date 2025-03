Esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado mucho que hablar. Entre los temas más polémicos, está la casa de Mayeli, tentadora de Tadeo Corrales en el programa. La influencer, desvelaba en el reencuentro de los concursantes, que no solo ha estado con Tadeo si no que había tenido un ‘affair’ con Gerdad y que ahora está muy enamorada de Álvaro, ex de Alba García.