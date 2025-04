En esta entrevista, concedida a la revista Semana, el hijo de Rocío Jurado se ha sincerado sobre cómo vivió él este durísimo trance familiar. "Lo viví muy mal y muy triste, no me lo esperaba. Fue un golpe muy duro para todos. Cuando me dijeron que mi padre había tenido un accidente, se me vino el mundo abajo. No sabía qué pensar ni qué hacer ni de qué manera. Me encontraba en un mundo oscuro", ha reconocido.