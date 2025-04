Más de 500 fotografías fueron tomadas de aquellas vacaciones por varios paparazzis, entre ellos el colaborador de ' Tardear ' Antonio Montero . Hoy, el periodista revela todos los detalles en exclusiva sobre este reportaje de 32 imágenes que no se llegó a publicar en ningún medio de comunicación en España por las amenazas del rey.

Sin embargo, seis personas de diferentes agencias fueron capaces de zafarse de aquel cordón de seguridad yendo a una punta de una cala muy profunda de Mallorca . El barco estaba escondido pegado a una de las paredes de aquellos acantilados pero finalmente fue localizado gracias a una importante pista: "Yo por aquel dragaminas situado en un punto del horizonte es por lo que pensé el barco está aquí y no lo estamos viendo desde tierra".

Por eso, el colaborador se la jugó y se acercó a aquella punta, donde ya había dos fotógrafos captando el momento. La tensión estaba en el ambiente pues estos le avisaron de la importancia de aquellas fotografías: "Me dijeron no te lo vas a creer". Antonio Montero confiesa que se asustó porque "en esa época no le podíamos hacer una foto bebiendo agua, entonces verle boca arriba era un show". Pero lo más preocupante para el periodista es que, a pesar de la seguridad, desde el punto en el que estaban colocados "de una pedrada le podía haber matado".