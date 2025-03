Sandra Barneda le preguntó si era cierto que tenía una relación con esa chica y él contestó que en las grabaciones del programa no, pero que actualmente sí, aunque la presentadora le tuvo que repreguntar porque él no terminaba de confirmar que Laura Cantizano es su novia de manera oficial . Esas reticencias del bombero para hablar de su relación han quedado atrás y ha compartido un post en Instagram en el que recopila los momentos más bonitos de su historia de amor para presentársela a sus seguidores y gritarle al mundo lo enamorado que está.

"Ya son 4 años a tu lado, 4 años en los que cada minuto han sido inolvidables, feliz aniversario mi niña. ¡Es broma seguidorxs! Que os veo venir", comienza diciendo Torres en su post, bromeando (aunque muchos piensan que no es una broma) con el tiempo que lleva con Laura tras las declaraciones de Bayan en el debate. "Ahora enserio, eres increíble, por fuera eres espectacular (no hace falta que lo diga pero es un cuerpazo y una cara preciosa) pero es que por dentro aún lo eres todavía más, risueña, simpática, extrovertida, dulce, cariñosa, familiar y muchas cosas más bonitas", continúa diciendo.

"Me has hecho reír, bailar, cantar, llorar, chillar, saltar pero sobre todo me has hecho feliz. No todo es bonito, también hemos tenido nuestros más y nuestros menos, nuestras idas y venidas, distancias y despedidas, noches en vela echándonos de menos pero aún así nos seguimos escogiendo. Gracias por quererme tanto, por hacerme tan feliz, por sacar mi mejor versión y por estar aquí conmigo y cuidarnos a Braco y a mí. Solo nosotros sabemos nuestra historia real pero ahora todxs sabrán que quiero pasar mi vida a tu lado", le ha dicho el bombero a su novia, confesándose totalmente enamorado en público por primera vez y desvelando la realidad de su relación.