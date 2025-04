Según ha revelado ahora a ' The Times' , Elton se ha mostrado " angustiado " sobre ello, actualizando su estado de salud. "No puedo ver la televisión. No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugando al rugby ni al fútbol, y ha sido una época muy estresante porque estoy acostumbrado a absorberlo todo. Es angustiante".

A pesar de estos desafíos, el cantante de 'Rocket Man' ha encontrado formas de adaptarse. Durante el estreno de su musical 'El diablo viste de Prada' en Londres el pasado mes de diciembre, admitió que, aunque no pudo ver la actuación, disfrutó escuchándola. "He perdido la vista y no he sido capaz de ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola", señaló al público.