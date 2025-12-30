Otro hombre de 33 años, afectado por el humo, se encuentra ingresado con pronóstico reservado

AlicanteLa mujer de 25 años que resultó intoxicada, este martes, en un incendio en una vivienda de Crevillente (Alicante) ha fallecido durante la madrugada en el hospital de Vinalopó, adonde fue trasladada por los efectivos de emergencias.

Los sanitarios del SAMU atendieron a la joven que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, cuando llegaron a la vivienda; le practicaron RCP avanzada y otras técnicas de estabilización con lo que consiguieron recuperarla en dos ocasiones. Fue trasladada en estado grave al Hospital de Vinalopó, aunque finalmente falleció.

Otro hombre de 33 años, afectado por el humo, se encuentra ingresado con pronóstico reservado

En el incendio también se asistió a un hombre de 33 años por inhalación de humo que fue trasladado al Hospital de Elche con pronóstico reservado.

Bomberos de la Diputación de Alicante también ha informado de que el perro de la vivienda, que también fue afectado por humo, se ha recuperado. El incendio, fue controlado tras varias horas de trabajo, y la intervención de dio por finalizada a las 1:21 horas de la madrugada.