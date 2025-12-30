El dinero de la actriz es una cifra difícil de calcular, debido a los movimientos financieros que esta hizo durante décadas

Era una amante de los animales y destinó gran parte de su fortuna a la ayuda de su fundación

El fallecimiento de la actriz Brigitte Bardot a los 91 años, actriz que deslumbró al panorama cinematográfico en la década de los 50 y los 60, ha impactado al mundo y a la prensa, que estos días no deja de hablar de la que fue una diva del cine y su legado millonario.

Ha pesar de su avanzada edad, el fallecimiento de la artista ha dejado, no solo una sensación de asombro y tristeza para el mundo del cine, sino una herencia millonaria de 65 millones de euros, dinero que acumuló a lo largo de su exitosa carrera.

Su gestión de la fortuna

La gran imagen del cine galo, se retiró de la gran pantalla en 1973 con 39 años e invirtió muy bien sus ganancias tras rodar 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'Viva María!' (1965) o 'Las petroleras' (1971).

Aunque se habla de una fortuna de 65 millones de euros, esta es una cifra difícil de calcular, debido a los movimientos financieros que la actriz tuvo en las últimas décadas de su vida.

Tuvo tres propiedades de alto valor en el mercado inmobiliario en la Costa Azul, de las cuales solo poseía dos hasta el día de su fallecimiento, La Garrigue, cerca de Le Capon, y La Madrague, en Saint-Tropez, valorada en unos 23 millones de euros. Esta última quiso donarla en 1992 a la función para que pudiera crear un museo una vez fallecida. Solo conservó el usufructo. En una de sus muchas entrevistas, la actriz comentó: "Por dos o tres euros, que alimentarán las arcas de mi fundación, el público podrá visitar mi casa de pescadores", dijo.

También especificó que todo lo que se conservaba en el interior de su hogar debía permanecer intacto tras su muerte, para que así sus fans pudieran contemplar la sencilla vida que había llevado alejada del esplendor del estrellato.

Yves Bigot, uno de los biógrafos de la intérprete parisina, ha dejado claro que la fundación se benefició de casi todos los activos de Bardot. Se refiere a que "empeñó La Madrague", recordando las declaraciones que hizo la actriz: "Después de malgastar la mayor parte de mis ingresos de estrella, no tenía más recursos. Durante dos meses, dirigí un puesto en el mercado de Saint-Tropez donde vendía mis recuerdos: pulseras y collares de Brasil y México, fotos firmadas, enaguas, sombreros... Luego subasté todos los objetos de valor que poseía en París: las joyas preciosas que me ofreció mi marido Gunther Sachs, el vestido de mi boda con Roger Vadim, la cubertería, los muebles e incluso mi guitarra".

En 2020 vendió por 6,5 millones de dólares Le Castelet, una impresionante finca medieval cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, ubicada en una de las colinas que rodean Cannes.

Una amante de los animales

Brigitte nunca derrochó su dinero y supo cómo y dónde invertirlo, teniendo una clara visión de futuro con respecto a sus gastos. Gestionó la transferencia de sus bienes inmuebles, derechos biográficos y otros activos durante su vida para garantizar legalmente que se respetaran sus deseos.

Su corazón pertenecía a los animales, tanto era así, que cuando su hijo nació, ella confesó en sus memorias que hubiera preferido "dar a luz a un perrito". Incluso durante su embarazo se refirió a este como "un tumor". Por este libro, la actriz recibió nada menos que 4 millones de euros.

Bardot siempre gestionó sus propios contratos y veló por sus propios intereses. Recibía un porcentaje por los derechos de imagen de sus más de 60 películas y más de 80 canciones, además de también obtener dinero por la venta de fotografías autografiadas y por su vinculación con marcas de lujo.

Su esposo no recibirá herencia

Según el derecho sucesorio francés, la fundación no puede recibir la totalidad del patrimonio de la diva ya que hay que tener en cuenta la réserve héréditaire, que protege a los descendientes con una parte del patrimonio de los padres. Nicolas-Jacques es el único hijo de la actriz y, tal y como reza el derecho civil galo, le correspondería un 50% del patrimonio.

Los bienes transferidos a la fundación están exentos de ser reclamados judicialmente, pero la división de los bienes restantes, regalías y otros fondos debe ahora ser aclarada por los tribunales, algo que, según los expertos, será un proceso de proceso dure meses o incluso años.

Nicolas-Jacques reside desde hace cuatro décadas en Noruega, donde se casó con la ex modelo Anne-Line Bjerkam, con quien tiene dos hijas, Anna-Camille y Thea-Josephine, convirtiendo así Bardot en bisabuela y de las que comentó que eran "niñas noruegas que no hablan francés y a las que veo rara vez".

Su esposo desde 1992, Bernard d'Ormale, político del Frente Nacional, aparentemente no recibirá nada.