"Me voy a hacer un Tadeo, lo necesito" , exclama la que fuera concursante de 'Supervivientes'. Estefanía considera que el novio de Sthefany Pérez está muy guapo, después de haberse realizado varias intervenciones en el rostro . Por esta razón, la empresaria está decidida a hacerse lo mismo que él, tras haber visto su asombroso resultado. La creadora de contenido confiesa que va a ser un cambio muy drástico, pero se encuentra muy ilusionada.

Además de sentirse emocionada, la exparticipante de 'La casa fuerte' está muy nerviosa, puesto que ella nunca se había hecho nada en el rostro, salvo el aumento de labios. "Es la primera vez en mi vida que me voy a tocar la cara, qué miedo me da", señala Fani Carbajo. No obstante, tras hablar con su médico sobre las intervenciones a las que va a someterse, la influencer se queda más tranquila. Cámara en mano, la empresaria graba para su canal de mtmad todo el proceso. ¡No te lo pierdas!