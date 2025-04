El padre de Montoya cree que Anita le ha perjudicado: "Tenía que haber hecho su concurso libre"

Manu Del Valle, periodista del 'Vamos a ver', ha hablado con los padres de Anita y con el padre de Montoy a. Si la familia de la concursante solo tienen buenas palabras para su ex, la de el superviviente no parece tener tan buena opinión de la que fuese pareja de su hijo.

"A él le veo como es, en su esencia. Él es así, es genuino. Me alegro también del acercamiento que han tenido porque creo que también él aprovechará más la oportunidad porque entró como un poco derrotado. Sí, es que al final es que se quieren mucho. Han estado un año y pico juntos y han convivido muchísimo. Ha formado parte de la familia. Bueno, lo veía más que a mi hijo. Que vuelvan o no es una cosa de ellos y yo no me voy a meter. Si vuelven y viene a casa, pues bienvenido. Y si quedan como amigos, también", ha respondido cuando le hemos preguntado por una posible reconciliación de la pareja, la madre de Anita es clara: "