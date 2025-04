Anita, Montoya y Carmen Alcayde se saltaron las normas hace escasos días en Honduras. Un acto que tuvo la sanción pertinente -como bien pudimos ver durante la pasada gala de 'Supervivientes'- y que generó todo tipo de reacciones y de polémica al respecto. Durante el 'Última hora' de 'SV' de este lunes, Laura Madrueño nos ha enseñado imágenes inéditas de la larga conversación que mantuvieron Montoya y Anita y también lo que dijo Carmen Alcayde al juntarse a ellos. Unas imágenes que no pudimos ver en la pasada gala y que, en exclusiva , hemos visto en Telecinco.

Y es que después de que Anita le dijese a Montoya el comentario que le sentó mal de Koldo tras el reto de Poseidón, hemos podido saber que Anita también estaba muy molesta por un comentario que le dijo Joshua, que le señaló que le había "parecido mal" que se hubiera comido su ración y Laura no. "Yo me encontraba fatal. Si me lo quiero comer... ¡me lo como! ¡No puedo más con este grupo!".