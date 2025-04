Sandra Férriz y Darío Sellés regresan a mtmad con una sorprendente noticia. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ están esperando un bebé . Noah, su primer hijo, se convertirá en hermano mayor y no pueden estar más contentos. La pareja comparte con su seres queridos la noticia y muestra la reacción de Danna Ponce y Xavi Cortés al enterarse del nuevo embarazo .

A pesar de las miradas cómplices entre Danna y Xavi, lo cierto es que no esperaban esta noticia. Tanto es así que la que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso' y el pintor no pueden creerse lo que acaban de decir. La influencer ha querido saber por qué su amiga no se lo ha contado antes. “¿Estás de dos meses ya?”, pregunta sorprendida Danna. Después del cúmulo de emociones, Darío y Sandra les explican cómo han vivido todo y cuando nacerá el bebé.