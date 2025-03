La influencer reprocha abiertamente a Xavi Cortés que deseara ser padres nada más empezar su noviazgo, cuando ella ni siquiera sentía que el modelo fuese el hombre de su vida. "No estaba enamorada de ti cuando me quedé embarazada", desvela Danna Ponce, la cual considera que la decisión de su pareja de tener un hijo hizo que no aprovechasen la epata de novios como a ella le hubiese gustado. "Me da mucha rabia que no permitieras que disfrutásemos de ese tiempo de ser novios", termina recalcando.