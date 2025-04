"En la relación no había ni cariño", comienza explicando el de Albacete. David Vaquero no duda en contar lo que había detrás de lo que parecía ser una relación idílica, sobre todo a través de las redes sociales donde ambos compartían todos los avances de su historia de amor. Asimismo, después de que María Aguilar asegurara en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' que no pone en la mano en el fuego porque su exnovio le haya sido infiel, el influencer hace la misma confesión que la joven. ¿Se habrán puesto los cuernos mutuamente?