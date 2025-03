Críticas a David Vaquero al "aguantarse la risa" tras su ruptura con María Aguilar

El exparticipante de 'LIDLT' ha compartido un vídeo en el que dice cómo está y espera "en un mes" estar mejor

Unas palabras que no han sido bien vistas por sus seguidores ni los gestos que le han acompañado

David Vaquero está convencido de que ha sido acertada la decisión de poner fin a su relación con María Aguilar tras dos años de noviazgo. Si al dar la noticia de que rompían, el, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se mostraba afectado y aparecía llorando, muy distinta ha sido su reacción en el último vídeo que ha compartido en sus redes. Un contenido que ha enfadado a sus seguidores y que ha sido muy criticado al salir "aguantándose la risa" tras actualizar cómo está después de dar la noticia.

Los sentimientos están a flor de piel y para los que han creído en la historia de amor entre María Aguilar y David Vaquero. A estos no les han gustado las palabras ni, principalmente los gestos, del también exnovio de Elena Adsuara. Él mismo, con una carta de despedida, hacía público el final de su noviazgo con María Aguilar. En ese momento, todos se preocupaban por su estado y le mandaban mensajes de ánimo. Sin embargo, su última intervención ha provocado el efecto contrario.

El exparticipante de 'LIDLT' ha contado que necesitaba resetear y aunque ha contado que no lo ha pasado bien, que se le ha quitado el apetito y que ha estado más desaparecido que de costumbre, sus gestos han provocado una oleada de críticas. Al ex de María Aguilar le reprochan que al revelar todo esto está "aguantándose la risa" y no se creen que esté afectado.

"Estoy destrozado. La verdad es que lo estoy pasando peor de lo que me esperaba porque al final yo estaba muy enamorado de María", ha reconocido el exparticipante de 'LIDLT', aunque esas palabras no les han convencido a sus seguidores. Estos no han tardado en cargar y en reprochar a David Aguilar que no se le ven sentimientos y en que este vídeo es forzado y un intento de lavar su imagen y más que diga que "en un mes estaré bien".